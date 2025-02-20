Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: • Số 14, đường 8, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh,, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí

Thiết kế hệ thống điều khiển khí siêu chính xác (GAS BOX) và các công việc khác liên quan đến thiết kế trong phòng.

Liên lạc với khách hàng USA, Singapore để nhận yêu cầu bản vẽ và triển khai phân công nhiệm vụ trong nhóm.

Đảm nhiệm vị trí dẫn dắt các cuộc họp đàm phán với khách hàng USA, Singapore để thống nhất yêu cầu bản vẽ thiết kế.

Lên kế hoạch cho các dự án mới và triển khai

Báo cáo công việc và tiến độ định kỳ lên cấp trưởng phòng trên hoặc các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Chịu trách nhiệm cho một số nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học. (Tốt nghiệp trình độ cử nhân đại học trở lên về các ngành liên quan đến kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy móc hoặc các ngành liên liên quan.)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về công việc thiết kế cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D : Solidwork và AutoCad, thiết kế 2D

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường thiết kế sản phẩm là một lợi thế

Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT

Có niềm đam mê với ngành công nghiệp bán dẫn, chăm chỉ tận tâm với công việc.

Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán, Am hiểu các kiến thức về cơ khí và khả năng truyền đạt thông tin và kiến thức cho người khác..

Có tính tỉ mỉ, kiên trì, thận trọng và chịu được công việc với áp lực cao.

Có Kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng nhạy bén trước sự thay đổi của công nghệ và giải quyết các vấn đề một cách nhanh, gọn, lẹ.

Quyền Lợi Được Hưởng

Tiền lương: Thỏa thuận dựa trên quy chế lương của công ty

Phụ cấp đầy đủ và hoàn thiện, xét tăng lương 1 lần/ năm

Được hưởng chế độ bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội ngay khi được ký kết HĐLĐ chính thức.

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu suất làm việc

Có cơ hội được đi đào tạo, công tác trau đồi kiến thức, kỹ năng ở nước ngoài thường xuyên

Được ăn trưa tại nhà máy.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, ...

Được đi du lịch, tham gia các Các phong trào, hoạt động teambuilding Công ty tổ chức hàng năm.

Chế độ chính sách xứng đáng xét theo năng lực và thâm niên Công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển

