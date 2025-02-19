Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Amors làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Amors làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 30 Triệu

Amors
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Amors

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Amors

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Phương Cầu, Phương Liễu, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm hiểu yêu cầu Khách Hàng, lên Concept
- Thiết kế máy và các cụm máy (trong các máy tự động hóa)
- Lập bản thiết kế 2D, 3D cho các dự án máy của công ty
- Bóc tách bản vẽ 2D từ các máy và cụm máy có sẵn
- Bóc tách vật tư, tạo danh sách vật tư, thiết bị cho các dự án
- Cải tiến và chuẩn hóa thiết kế máy
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, độ tuổi: 23- 35 tuổi
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm về Cơ khí chế tạo máy tự động hóa
- Trình độ: CĐ - ĐH các chuyên ngành liên quan.
- Có khả năng tư duy hình khối tốt
- Trung thực, có trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt tình với công việc.
- Thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D (ưu tiên ứng viên sử dụng Inventor, Solidworks,...)
- Hiểu biết về phương pháp gia công và các thiết bị liên quan đến hệ thống máy tự động

Tại Amors Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn đàm phán theo năng lực: 15 triệu - 30 triệu
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động Việt Nam
- Cấp máy tính cấu hình cao.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.... chế độ nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép đầy đủ.
- Từ thứ 2 tới thứ 7: 8h-17h, nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amors

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Amors

Amors

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 313HK3 khu đô thị ven sông Lạch Tray Waterfront city- phường Vĩnh Niệm- quận Lê Chân- thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

