Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat
Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Đường TS5
- KCN Tiên Sơn
- P. Đồng Nguyên, TP Từ Sơn
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 11 - 18 Triệu
- Bóc khối lượng, lập dự toán công trình
- Triển khai bản vẽ thiết kế shopdrawings
- Lập biện pháp thi công, bản vẽ biện pháp thi công
- Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Tư vấn cho khách hàng, đối tác về sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng
- Có kinh nghiệm, am hiểu về nhà công nghiệp, phòng sạch, tôn, panel… ( chưa biết có thể đào tạo )
- Thành thạo Autocad, excel, project…
- Có kinh nghiệm >2 năm về thiết kế.
- Tuổi từ 25- 35
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực từ 11-18 triệu
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Được hưởng các chế độ: hiếu, hỉ, lễ, Tết,.....
- Được thưởng các dịp lễ tết
- Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, bóng đá, liên hoan, sinh nhật....
- Được đào tạo và có thể trở thành nhân viên kinh doanh chính trong tương lai
- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
