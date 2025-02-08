Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Đường TS5 - KCN Tiên Sơn - P. Đồng Nguyên, TP Từ Sơn - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Bóc khối lượng, lập dự toán công trình

- Triển khai bản vẽ thiết kế shopdrawings

- Lập biện pháp thi công, bản vẽ biện pháp thi công

- Làm hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Tư vấn cho khách hàng, đối tác về sản phẩm của công ty

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng

- Có kinh nghiệm, am hiểu về nhà công nghiệp, phòng sạch, tôn, panel… ( chưa biết có thể đào tạo )

- Thành thạo Autocad, excel, project…

- Có kinh nghiệm >2 năm về thiết kế.

- Tuổi từ 25- 35

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực từ 11-18 triệu

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng các chế độ: hiếu, hỉ, lễ, Tết,.....

- Được thưởng các dịp lễ tết

- Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, bóng đá, liên hoan, sinh nhật....

- Được đào tạo và có thể trở thành nhân viên kinh doanh chính trong tương lai

- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

