Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa New Skyline Văn Quán, Đường 19/5, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Mechanical Designer có kỹ năng toàn diện trong việc thiết kế cơ khí kết cấu khung vỏ cho các sản phẩm thiết bị điện thông minh IoT:

Thiết kế 3D khung vỏ và các chi tiết cơ khí cho sản phẩm thiết bị điện thông minh IoT.

Làm bản vẽ 2D các chi tiết vật tư cơ khí.

Phối hợp các team thiết kế phần cứng và software để xây dựng cấu trúc, phát triển sản phẩm.

Hoàn tất hồ sơ thiết kế, BOM-list, tài liệu tiêu chuẩn, quy trình lắp ráp cho kỹ thuật sản xuất.

Trao đổi, làm việc với đối tác nhà cung cấp gia công, sản xuất cơ khí.

Theo dõi phản hồi về chất lượng và tham gia cải tiến sản phẩm.

Tham gia thiết kế, phát triển các tools phục vụ kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ sản xuất.

Thực hiện các nhiệm vụ thiết kế do cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử.

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm về thiết kế cơ khí sản phẩm, ưu tiên về các sản phẩm thiết bị điện thông minh.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D (Solidwork, NX, Catia,...) và AutoCAD.

Có hiểu biết về dung sai chế tạo, lắp ráp và gia công cơ khí.

Khả năng tư duy logic tốt, nắm bắt vấn đề nhanh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi.

Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, trung thực, thẳng thắn, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tiếng Anh chuyên ngành: đọc và viết tài liệu tốt.

Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8,000,000 VNĐ đến 14,000,000 VNĐ (Tùy năng lực và kinh nghiệm thực tế)

Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, thưởng nóng, vinh danh, quà lễ tết, sinh nhật.

Được trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện các sản phẩm thông minh tại Công ty smarthome số 1 tại Việt Nam.

Được đào tạo và trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngành điện tử thông minh. Đề cao sự chia sẻ, văn hóa học hỏi.

Cơ hội thăng tiến cao.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo luật lao động

Du lịch cùng công ty ít nhất 3 lần/ năm. Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều hoạt động nội bộ. Có khu vực thể thao rèn luyện sức khỏe, giải trí: bi lắc, bóng bàn, phi tiêu, board game.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.