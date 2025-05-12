Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1 Lê Thước, P. Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Thiết kế, triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu để phục vụ thi công
- Đề xuất các phương án kết cấu, đưa ra phương án thiết kế, thực hiện, thuyết minh tính toán kết cấu; triển khai thực hiện các bản vẽ, bốc tách, tính toán, kiểm soát khối lượng
- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế, các thông số kỹ thuật các dự án của công ty, phân tích, phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế ảnh hưởng đến thi công, sản xuất.
- Dựng và kiểm soát mô hình Revit kết cấu.
- Kiểm soát xung đột thiết kế, mô phỏng tiến độ thi công, biện pháp thi công.
- Kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật viên thiết kế trong việc triển khai thiết kế các dự án.
- Phối hợp với bộ phận thiết kế kiến trúc, MEP và vác các bên liên quan để xây dựng mô hình 3D và bản vẽ 2D chi tiết (shop drawings).
- Kiểm tra và đảm bảo bản vẽ đúng kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn xây dựng.
- Theo dõi và cập nhật giá cả vật liệu, linh kiện, phụ kiện, thiết bị nội thất, xây dựng để tính toán vật tư cho sản xuất và thi công, Giám sát việc thực hiện các bản vẽ
- Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc bản vẽ cho các bộ phận thi công hoặc đối tác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng Bóc tách khối lượng, lập đề nghị vật tư, xây dựng, triển khai kế hoạch thi công.
- Am hiểu kiến thức về kiến trúc, xây dựng, vật liệu, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách vật liệu, cấu tạo kỹ thuật thực tế.
- Nắm vững nắm vững các kiến thức về bản vẽ thi công, thiết kế, thi công, kết cấu, ánh sáng, nội thất, PCCC; các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và quy định pháp luật xây dựng.
- Thành thạo phần mềm kỹ thuật như AutoCAD, Revit, Etabs,... sử dụng tốt Excel
- Tư duy tính toán, logic, kiến thức chuyên sâu
- Cẩn thận, có tư duy hệ thống, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: tùy vào năng lực và kinh nghiệm: Thu nhập từ 16-20 triệu.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Thưởng lễ Tết, thưởng theo hiệu quả công việc.
- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc hiện đại.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÔTEL DE VILLE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

