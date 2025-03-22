Tuyển Kỹ sư thiết kế Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Asiafoods Corporation
- Bình Dương: Lô x3,x4,x5,x6 đường N15, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 800 - 15 USD
1. Lập kế hoạch và triển khai các dự án
- Thực hiện các thiết kế theo yêu cầu phát triển.
- Kế hoạch đầu tư dự án.
- Kế hoạch gia công (trong hoặc ngoài Công ty).
- Kế hoạch thi công.
2. Quản lý công cụ, dụng cụ, thiết bị của nhà máy
- Quản lý các danh mục tài sản của Công ty.
- Quản lý công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc gia công, thi công chế tạo.
Thiết lập các quy trình, quy định - Thiết lập các quy trình và tổ chức hướng dẫn đến các bộ phận liên quan.
- Tham gia thiết lập các quy trình về An toàn lao động, Phòng chống cháy nổ.
3. Thực hiện các cải tiến phục vụ cho sản xuất
- Đề xuất các giải pháp mang lại hiệu quả trong sản xuất.
- Đề ra giải pháp nhằm ngăn ngừa các sự cố có thể mất an toàn cho người và thiết bị.
4. Xây dựng môi trường làm việc
Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Asiafoods Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng rõ ràng, BHXH theo quy định của pháp luật Thưởng AOP, HTCV, thưởng tháng 13, các dịp lễ, tết,... BH TN 24H....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asiafoods Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI