Tuyển Kỹ sư thiết kế Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 15 USD

1. Lập kế hoạch và triển khai các dự án

- Thực hiện các thiết kế theo yêu cầu phát triển.

- Kế hoạch đầu tư dự án.

- Kế hoạch gia công (trong hoặc ngoài Công ty).

- Kế hoạch thi công.

2. Quản lý công cụ, dụng cụ, thiết bị của nhà máy

- Quản lý các danh mục tài sản của Công ty.

- Quản lý công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc gia công, thi công chế tạo.

Thiết lập các quy trình, quy định - Thiết lập các quy trình và tổ chức hướng dẫn đến các bộ phận liên quan.

- Tham gia thiết lập các quy trình về An toàn lao động, Phòng chống cháy nổ.

3. Thực hiện các cải tiến phục vụ cho sản xuất

- Đề xuất các giải pháp mang lại hiệu quả trong sản xuất.

- Đề ra giải pháp nhằm ngăn ngừa các sự cố có thể mất an toàn cho người và thiết bị.

4. Xây dựng môi trường làm việc