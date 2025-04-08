Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÂN TÀI VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô A17, ô 18, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết theo yêu cầu của kiến trúc sư hoặc kỹ sư trưởng.

Tham gia vào quá trình thiết kế, lên ý tưởng và phát triển các bản vẽ kiến trúc.

Sử dụng phần mềm chuyên dụng để tạo ra các bản vẽ 2D và 3D chính xác và chi tiết.

Đảm bảo chất lượng và tính chính xác của các bản vẽ, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.

Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia vào quá trình lựa chọn vật liệu và hoàn thiện các chi tiết thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc như AutoCAD, SketchUp, Revit (ưu tiên).

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Am hiểu về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng là một lợi thế.

Có kiến thức về vật liệu xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÂN TÀI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÂN TÀI VIỆT

