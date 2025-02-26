Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 180 NGUYỄN SỸ SÁCH,P. HƯNG DŨNG, TP. VINH, NGHỆ AN, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, lên phương án, thiết kế, báo giá cho các công trình được giao.

- Kết hợp với bộ phận thi công để xử lý các công việc shop bản vẽ và phát sinh trong quá trình thi công công trình.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Nhiệt lạnh, cơ điện, kỹ thuật

- Giới tính: Nam/Nữ. Từ 24 tuổi.

- Kỹ năng: thành thạo phần mềm Autocad.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực.Chịu khó, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng tiếp thu cái mới

Tại CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm + phụ cấp

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác (thưởng tháng, năm, thưởng các ngày lễ, du lịch...) theo quy định của Công ty, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

- Có chế độ công tác phí khi đi công tác xa.

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, trong và ngoài nước.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo nhu cầu của công ty

- Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 - sáng Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH SƠN TÙNG

