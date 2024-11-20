Tuyển Kỹ sư tự động hoá Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Thôn Phú Long 1, xã Bình Phước, Bình Sơn

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế (Sơ đồ một sợi, bản vẽ bố trí, sơ đồ nối dây, Danh mục và sơ đồ đấu cáp, tuyến cáp, thang cáp, v.v...) các hệ thống điện;

- Chuẩn bị, phát hành các hồ sơ bảo dưỡng thiết bị, hệ thống điện;

- Tổ chức và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, hướng dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt và commissioning, khởi động các hệ thống thiết bị;

- Phát hành các hồ sơ yêu cầu mua sắm, hỗ trợ kỹ thuật mua sắm và tham gia quản lý mua sắm;

- Quản lý phạm vi, tiến độ, chất lượng các hàng hóa và dịch vụ (thiết kế, lắp đặt) của Nhà thầu.

- Phối hợp làm việc các phòng ban, nhầ thầu thiết kế, thi công, cung cấp vật tư thiết bị nhằm đảm bảo công việc được giao.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng, Phó Phòng và Thủ trưởng đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện – Tự động hóa. Ưu tiên ứng viên là người địa phương hoặc ở các tỉnh lân cận.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, đặc biệt tại các nhà máy có quy mô tương tự.

- Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống phân phối điện trung hạ thế, mạch điện, điện tử, điện công nghiệp: tiếp địa, chống sét, chiếu sáng, thang máng cáp, sơ đồ 1 sợi, 3 sợi...các thiết bị như Biến tần, PLC, HMI, Soft starter...

- Thông thạo vẽ Eplan/Autocad.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh kỹ thuật tốt với chuyên gia nước ngoài.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động và chịu được môi trường làm việc áp lực cao.

Quyền Lợi

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.

- Hỗ trợ bữa ăn theo quy định.

- Có xe đưa đón từ TP. Quảng Ngãi về Nhà máy.

- Tham gia BHXH theo quy định.

- Các chế độ đãi ngộ khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.