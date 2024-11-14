Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN - 27.1, Khu công nghiệp Thuận Thành II, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Cải tiến thiết bị, tự động hóa dây chuyền sản xuất hiện có của nhà máy

Thiết kế và bóc tách bản vẽ dự án

Khắc phục các sự cố kỹ thuật điện trong quá trình sản xuất

Quản lý team kỹ thuật vận hành, kỹ thuật bảo dưỡng

Quản lý spare part

Quản lý hiệu suất thiết bị nhà máy

Theo dõi và lên lịch kế hoạch bảo dưỡng thiết bị

Lập quy trình hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị

Làm việc với các nhà cung cấp thiết bị và đơn vị bảo trì bảo dưỡng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm về thiết kế mới, cải tiến tự động hóa công đoạn trên dây chuyền sản xuất

Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình với PLC, HMI hãng Mitsubishi, Omron, Delta, Seimens,

Cài đặt kết nối Servo Driver - Servo Motor và biến tần với PLC trong hệ thống điều khiển

Hiểu nguyên lý và sử thành thạo khí cụ điện

Thiết kế mạch điều điều khiển, động lực

Sử dụng thành thạo Autocad

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hưởng lương tháng 13.

Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.