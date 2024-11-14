Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings
- Bắc Ninh: Lô CN
- 27.1, Khu công nghiệp Thuận Thành II, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh, Thuận Thành
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
Cải tiến thiết bị, tự động hóa dây chuyền sản xuất hiện có của nhà máy
Thiết kế và bóc tách bản vẽ dự án
Khắc phục các sự cố kỹ thuật điện trong quá trình sản xuất
Quản lý team kỹ thuật vận hành, kỹ thuật bảo dưỡng
Quản lý spare part
Quản lý hiệu suất thiết bị nhà máy
Theo dõi và lên lịch kế hoạch bảo dưỡng thiết bị
Lập quy trình hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Làm việc với các nhà cung cấp thiết bị và đơn vị bảo trì bảo dưỡng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm về thiết kế mới, cải tiến tự động hóa công đoạn trên dây chuyền sản xuất
Sử dụng thành thạo phần mềm lập trình với PLC, HMI hãng Mitsubishi, Omron, Delta, Seimens,
Cài đặt kết nối Servo Driver - Servo Motor và biến tần với PLC trong hệ thống điều khiển
Hiểu nguyên lý và sử thành thạo khí cụ điện
Thiết kế mạch điều điều khiển, động lực
Sử dụng thành thạo Autocad
Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hưởng lương tháng 13.
Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI