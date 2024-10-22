Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Coasia Itswell Vina làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Coasia Itswell Vina
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Coasia Itswell Vina

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Coasia Itswell Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: E8

- 14, đường 5, KX Kizuna 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm phân tích và cải tiến quy trình trên dây chuyền sản xuất SMT và cung cấp báo cáo hiệu suất
- Chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục khi có phát sinh lỗi
- Thu thập dữ liệu hiệu suất sản xuất và tìm kiếm cơ hội cải tiến
- Phối hợp với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu sản xuất hiệu quả và chất lượng cao
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất
- Phát triển sản phẩm
- Thiết lập, ban hành tiêu chuẩn làm việc
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao và báo cáo kịp thời cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến SMT, quen thuộc với quy trình sản xuất sản phẩm điện tử SMT
- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bên mảng điện tử, tự động hóa,...
- Thành thạo tin học văn phòng
Địa chỉ làm việc: KX Kizuna 2, KCN Tân Kim, Cần Giuộc, Long An (Nằm sát Huyện Bình Chánh, cách quận 7 13km)

Tại Công ty TNHH Coasia Itswell Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương và phúc lợi hấp dẫn
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động
- Chăm sóc sức khỏe
- Phụ cấp thâm niên
- Nghỉ phép năm
- Tăng lương
- Chế độ thưởng
- Đồng phục
- Nhiều cơ hội đào

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Coasia Itswell Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Coasia Itswell Vina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E8-14, đường 5, khu xưởng Kizuna 2, KCN Tân Kim, Cần GIuộc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

