Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 71 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng, các công việc thi công, đơn giá thi công trong dự toán hợp đồng với Chủ đầu tư
Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công, thuyết minh an toàn do bộ phận kỹ thuật thực hiện.
Tập hợp, lập biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu giai đoạn và biên bản bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình.
Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình.
Kiểm soát tiến độ thực hiện theo hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu.
Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình.
Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng.
Tập hợp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh toán và quyết toán.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm chắc kiến thức chuyên môn và kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ công việc, kỹ năng đọc bản vẽ tất cả các bộ môn: kiến trúc, kết cấu, điện nước, điều hòa thông gió, hoàn thiện...
Cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực trong công việc.
Hiểu về pháp luật và những quy định liên quan để có các giải pháp phù hợp khi làm việc với chủ đầu tư cũng như các bên liên quan.
Hiểu rõ về Spec của Dự án để nhanh chóng phát hiện ra các lỗi các phòng ban khác khi đề xuất vật liệu không giống với các yêu cầu ghi trong Spec.
Nắm được tiến độ và các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tại Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
Thưởng tháng lương thứ 13
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
Đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép có lương 15 ngày/năm, nghỉ mát
Sinh nhật, trà chiều, tiệc công ty hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden

Công Ty TNHH MTV LQ International - Trung Tâm Trang Trí Ngoại Thất Urban Garden

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 71 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

