Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Nắm đầy đủ những thông tin công việc và điều khoản thực thi theo hợp đồng, thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của công trình;
Lập tiến độ thi công, bóc tách khối lượng , lên kế hoạch vật tư;
Quản lý, triển khai thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
Tổ chức, sắp xếp và điều hành công việc, quản lý nhân sự, nhân công, nhà thầu phụ, vật tư, công trình đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình. ;
Báo cáo đầy đủ, kịp thời về tiến độ thực hiện và những phát sinh trong quá trình thi công cho ban lãnh đạo và bộ phận liên quan;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

> 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, nhà xưởng)
Tốt nghiệp Đại học/ trên Đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc và các ngành có liên quan
Biết thiết kế công trình nhà dân dụng cơ bản
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14-16tr
Được công ty bố trí chỗ ở theo từng dự án của công ty
Được tham gia đầy đủ chế độ xã hội theo Luật hiện hành khi ký Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng thứ 13, và các chế độ khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24T2 đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

