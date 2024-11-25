Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan tới: Hiện trường, QS, QA, QC

- Hỗ trợ làm hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công, khối lượng...

- Triển khai, tổ chức, giám sát tổ đội thi công ngoài hiện trường.

- Tổ chức quản lý, đề nghị vật tư, thiết bị thi công an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tính toán khối lượng cho thầu phụ, tổ đội...

- Thực hiện bóc tách khối lượng công trình, lập tiến độ và vẽ biện pháp thi công.

- Làm hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán công trình.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp trên 3 năm

- Có khả năng đi công trường ngoại tỉnh

- Có trách nhiệm trong công việc, giao tiếp tốt, có ý chí cầu tiến, ham học hỏi và làm chủ kỹ năng chuyên môn, có khả năng chịu áp lực và hoà nhập tốt.

- Bằng cấp: Cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật.

- Thành thạo phần mềm autocad, excel, các phần mềm khác phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao, chế độ đãi ngộ đầy đủ.

Thu nhập: 15.000.000đ +++

- Lương cơ bản: Tùy theo năng lực ứng viên + thưởng cuối năm theo % dự án (chi tiết hơn khi phỏng vấn)

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Du lịch, trong năm (30-4, 02-9, tết dương lịch),

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài

- Là môi trường luôn có cơ hội phát huy bản thân và phát triển nghề nghiệp.

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty

- Công ty bố trí ăn, ở, nơi làm việc phù hợp với từng công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HỒNG HÀ

