Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Dragcons
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần Dragcons

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Dragcons

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 Đại Lộ Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công, tiến độ thi công được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.
Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với tư vấn giám sát, chủ đầu tư.
Lập, triển khai, theo dõi, kiểm soát tiến độ thi công theo tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.
Tham gia lập biện pháp thi công thực tế tổng thể/chi tiết của từng hạng mục và dự án.
Quản lý các tổ đội thi công, thầu phụ.
Làm khối lượng thanh toán tổ đội theo tháng và theo yêu cầu của chỉ huy.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và Chỉ huy trưởng

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, giao thông,
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong thi công các công trình xây dựng
Tin học: Thành thạo Word, Excel, Autocad... các phần mềm liên quan khác.
Tính cách: Trung thực; Nhanh nhẹn, biết cách ngoại giao với đối tác, chủ đầu tư...;

Tại Công ty Cổ phần Dragcons Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: theo thỏa thuận căn cứ năng lực làm việc thực tế (từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng
Có khả năng được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng (nếu đáp ứng được công việc)
Môi trường làm việc tốt, có nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và thăng tiến.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức với Công ty.
Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13, du lịch, tem building, các chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dragcons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dragcons

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 30, ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

