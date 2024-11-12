Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 - TTTM LePARC by GAMUDA - Công viên Yên Sở - Phường Yên sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Triển khai biện pháp thi công chi tiết dự án, biện pháp đấu thầu.

Lập tiến độ thi công dự án.

Triển khai bóc khối lượng bản vẽ, khối lượng tài sản biện pháp thi công.

Thực hiện công tác hồ sơ chất lượng.

Triển khai bản vẽ shop chi tiết.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Xây Dựng, Kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành có liên quan.

Biết sử dụng các phần mềm như AutoCAD...

Ham học hỏi, cẩn thận, linh hoạt, tự giác trong công việc.

Ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đào tạo chi tiết dự án.

Tháng lương 13, thưởng kinh doanh.

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Review tăng lương 1 lần/ năm.

Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép, không dùng hết phép được quy thành tiền lương.

Team building và du lịch hàng năm.

Công ty hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

