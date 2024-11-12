Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24

- TTTM LePARC by GAMUDA

- Công viên Yên Sở

- Phường Yên sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Triển khai biện pháp thi công chi tiết dự án, biện pháp đấu thầu.
Lập tiến độ thi công dự án.
Triển khai bóc khối lượng bản vẽ, khối lượng tài sản biện pháp thi công.
Thực hiện công tác hồ sơ chất lượng.
Triển khai bản vẽ shop chi tiết.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Xây Dựng, Kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành có liên quan.
Biết sử dụng các phần mềm như AutoCAD...
Ham học hỏi, cẩn thận, linh hoạt, tự giác trong công việc.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chi tiết dự án.
Tháng lương 13, thưởng kinh doanh.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Review tăng lương 1 lần/ năm.
Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép, không dùng hết phép được quy thành tiền lương.
Team building và du lịch hàng năm.
Công ty hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 24, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

