Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 24
- TTTM LePARC by GAMUDA
- Công viên Yên Sở
- Phường Yên sở, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Triển khai biện pháp thi công chi tiết dự án, biện pháp đấu thầu.
Lập tiến độ thi công dự án.
Triển khai bóc khối lượng bản vẽ, khối lượng tài sản biện pháp thi công.
Thực hiện công tác hồ sơ chất lượng.
Triển khai bản vẽ shop chi tiết.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Xây Dựng, Kinh tế xây dựng hoặc chuyên ngành có liên quan.
Biết sử dụng các phần mềm như AutoCAD...
Ham học hỏi, cẩn thận, linh hoạt, tự giác trong công việc.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chi tiết dự án.
Tháng lương 13, thưởng kinh doanh.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Review tăng lương 1 lần/ năm.
Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép, không dùng hết phép được quy thành tiền lương.
Team building và du lịch hàng năm.
Công ty hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
