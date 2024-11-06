Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Trực tiếp theo dõi hoạt động thi công hàng ngày tại công trình
- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thi công tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật
- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu được đưa vào công trình
- Hồi thúc đội thi công làm việc để đảm bảo tiến độ xây dựng
- Kiểm soát các vần đề về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại khu vực công trình được phân công
- Giải quyết các ván đề phát sinh tại công trình
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các trường kỹ thuật về xây dựng: ĐH Xây Dựng, Kiến trúc,
- Sử dụng thành thạo Autocad
- Kỹ năng giao tiếp và quản lý
- Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ
- Năng động, tháo vát
- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc
- Chấp nhận làm ca đêm (những ngày đỗ bê tông tại công trình)
- Có tư duy logic kỹ thuật.
- Tư cách đạo đức tốt, trung thực, sống hòa đồng, chăm chỉ, ham học hỏi.
- Khả năng làm việc nhanh nhẹn, chính xác, có tỗ chức, có tình thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8-10 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
- Được hưởng các chính sách BHYT,BHXH, lương tháng 13 và các phúc lợi lao động khác
- Nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước
- Tham gia các hoạt động liên hoan hàng tháng, du lịch của công ty...
- Môi trường làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
