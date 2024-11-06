Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực tiếp theo dõi hoạt động thi công hàng ngày tại công trình

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thi công tuân thủ đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật

- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu được đưa vào công trình

- Hồi thúc đội thi công làm việc để đảm bảo tiến độ xây dựng

- Kiểm soát các vần đề về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại khu vực công trình được phân công

- Giải quyết các ván đề phát sinh tại công trình

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các trường kỹ thuật về xây dựng: ĐH Xây Dựng, Kiến trúc,

- Sử dụng thành thạo Autocad

- Kỹ năng giao tiếp và quản lý

- Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

- Năng động, tháo vát

- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc

- Chấp nhận làm ca đêm (những ngày đỗ bê tông tại công trình)

- Có tư duy logic kỹ thuật.

- Tư cách đạo đức tốt, trung thực, sống hòa đồng, chăm chỉ, ham học hỏi.

- Khả năng làm việc nhanh nhẹn, chính xác, có tỗ chức, có tình thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-10 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

- Được hưởng các chính sách BHYT,BHXH, lương tháng 13 và các phúc lợi lao động khác

- Nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước

- Tham gia các hoạt động liên hoan hàng tháng, du lịch của công ty...

- Môi trường làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư bền vững BIS Việt Nam

