Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO 3C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Soát xét tất cả hồ sơ , văn bản kỹ thuật (Hồ sơ thiết kế/thẩm tra, hồ sơ thầu, hồ sơ dự án, công văn/thư kỹ thuật...) trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt

Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan mảng kỹ thuật của Công ty.

Đề xuất tham mưu, kiến nghị sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ cho hợp lý, khoa học để Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kiểm tra, soát xét, đánh giá chất lượng hồ sơ dự thầu các đơn vị trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt. Đề nghị các điều chỉnh hồ sơ dự thầu khi cần thiết.

Cập nhật hệ thống các văn bản pháp luật liên quan hoạt động tư vấn xây dựng của công ty. Đào tạo và phổ biến cho CBNV công ty nắm rõ những quy định hiện hành.

Tổ chức đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn áp dụng các giải pháp CNTT, các ứng dụng trong quản lý và điều hành (Tư vấn đấu thầu, hệ thống quản lý kỹ thuật...)

Xây dựng các giải pháp giám sát, kiểm tra chất lượng dự án.

Xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật

Tổ chức kiểm tra chất lượng dự án định kỳ/đột xuất theo kế hoạch được duyệt hoặc theo yêu cầu của BLĐ.

Tiếp nhận và điều phối các đơn vị xử lý, giải quyết khiếu nại khách hàng, báo cáo kết quả cho Trưởng phòng và BLĐ.

Thực hiện các công việc khác được phân công theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp và BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học các ngành liên quan xây dựng, ưu tiên lĩnh vực thiết kế kết cấu

Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành

Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty

Thông thạo về quy trình kỹ thuật thi công, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng; các luật/quy định liên quan đến công tác đấu thầu.

Thông thạo tin học văn phòng

Nắm vững và sử dụng được các phần mềm chuyên ngành: autocad, etab...

Có kinh nghiệm trong lập, kiểm soát hồ sơ thiết kế/ Biện pháp thi công/ Đơn giá, khối lượng thi công

Có kiến thức về quản lý dự án

Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, kiểm soát tốt

Trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Trung thực, cẩn trọng, quyết đoán, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO 3C Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết)

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, được cấp đồng phục Công ty

Phụ cấp công tác, thâm niên, thưởng các ngày Lễ Tết, cuối năm

Khám sức khỏe định kỳ và du lịch cùng Công ty hàng năm

