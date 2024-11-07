Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 159 Lô D3, KĐTM Đại Kim, P. Đại Kim, Hoàng Mai

Kỹ sư xây dựng

- Thiết kế các bản vẽ nhôm kính cao cấp, bóc tách đơn đặt hàng vật tư

- Tư vấn, đề ra giải pháp về sản phẩm nhôm kính cho khách hàng.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo giám sát các tổ đội thi công lắp đặt tại công trình

- Giám sát thi công công trình hạng mục nhôm kính.

- Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp, Trung cấp, CĐ, đại học các trường khối kỹ thuật.

- Đọc, hiểu, vẽ bản vẽ xây dựng, thông thạo phần mềm Autocad, Word, Excel...các phần mềm tin học văn phòng.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong ngành cửa, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 8-15 trđ (hỗ trợ trách nhiệm tùy theo công trình).

- Hỗ trợ xăng xe điện thoại.

- Tham gia BHXH sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

- Nghỉ lế, tết theo quy định của pháp luật.

- Được tăng lương theo quy định của công ty (1 năm 1 lần).

- Được đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn, phương pháp tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam

