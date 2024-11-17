Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế các công trình được phân công

Chịu trách nhiệm trước TBP về công tác thiết kế, thống kê khối lượng, bản vẽ các sản phẩm phục vụ báo giá cho các công trình

Bóc tách và thiết kế chi tiết cho việc báo giá và sản xuất sản phẩm theo các đơn hàng phụ trách.

Theo dõi quá trình sản xuất, lắp đặt các đơn hàng được phân công.

Phản ánh kịp thời các thiếu sót về thiết kế, trao đổi với các bộ phân liên quan để đảm bảo chất lượng các bản thiết kế.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, xây dựng, kiến trúc hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Sử dụng thành thạo Autocad 2D và 3D, word, excel

Am hiểu về lĩnh vực nhôm kính, biết cách triển khai bản vẽ gia công sản xuất

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, chiu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-15 Triệu/ Tháng (Đã bao gồm lương cứng và lương theo sản phẩm) + PC

Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua: thưởng sáng kiến cải tiến;

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;

Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình;

Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;

Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ Công ty;

Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

