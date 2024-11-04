Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Gia làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 90, đường D2, KDC.Phú Hoà I, Phường Phú Hoà,, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

· Kiểm tra, đo bóc tách, cung cấp khối lượng dự toán để phục vụ công tác dự thầu

· Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán

· Kiểm soát khối lượng mời thầu, khối lượng của các nhà thầu phụ

· Phân tích sai khác (nếu có) khối lượng giữa Bản vẽ thi công và Khối lượng thực tế thi công. Tính lại khối lượng theo bản vẽ thi công và Tiêu chuẩn kỹ thuật

· Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình có vốn ngân sách nhà nước

- Quản lý Tổ đội, thầu phụ: bóc tách khối lượng khoán cho tổ đội, kiểm tra tổ đội thi công.

- Lập dự toán hồ sơ thầu.

- Lập hồ sơ tham gia dự thầu công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Có khả năng xử lý công việc linh hoạt, khả năng tổ chức và chịu áp lực cao trong công việc.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Lưu ý: Công ty chỉ tuyển các ứng viên đã có kinh nghiệm và đã từng làm các dự án vốn ngân sách nhà nước (các ứngviên đáp ứng đủ tiêu chí trên vui lòng nộp)

- Tốt nghiệp Đại học, các trường có chuyên ngành kinh tế xây dựng

- Có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên ở vị trí trên

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Đã từng tham gia đấu thầu các công trình có vốn ngân sách, và các công việc có liên quan khác

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Microsoft Project, phần mềm dự toán và vi tính văn phòng

- Thành thạo bóc tách khối lượng thi công thực tế, và trong hồ sơ dự toán

- Lập hồ sơ tham gia dự thầu các công trình

- Đọc hiểu nhanh bản vẽ thiết kế

***Yêu cầu chứng chỉ, chứng nhận:

+ Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

+ Bồi dưỡng an toàn lao động

- Nơi làm việc: Làm việc tại Bình Dương, ưu tiên các ứng viên sinh sống tại khu vực tỉnh Bình Dương.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh , phù hợp với kinh nghiệm và năng lực bản thân

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm. Ngoài ra còn được thưởng thêm theo công trình mình tham gia theo quy định của Công ty

- Tham gia chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo đúng quy định của pháp luật và Công ty

- Lương: 15.000.000đ -20.000.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Gia

