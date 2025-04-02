Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

– Lập TMĐT sơ bộ; TMĐT; bóc tách khối lượng; lập dự toán, TDT theo hồ sơ thiết kế các bước: Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công

– Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng, khối lượng, đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.

– Quản lý hồ sơ dự toán của nhóm KTXD

– Soạn thảo các văn bản liên quan đến thủ tục thực hiện dự án từ bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình đến khi hoàn thiện công việc tư vấn theo hợp đồng

– Trực tiếp làm việc, bảo vệ hồ sơ với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện dự án (thẩm tra, thẩm định, các bên liên quan khi giám sát tác giả)

– Báo giá chi phí tư vấn các lĩnh vực công ty thực hiện ở các giai đoạn của dự án.

– Hướng dẫn, đào tạo nhân sự trong nhóm.