Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. HN

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Lập TMĐT sơ bộ; TMĐT; bóc tách khối lượng; lập dự toán, TDT theo hồ sơ thiết kế các bước: Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công
– Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng, khối lượng, đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
– Quản lý hồ sơ dự toán của nhóm KTXD
– Soạn thảo các văn bản liên quan đến thủ tục thực hiện dự án từ bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình đến khi hoàn thiện công việc tư vấn theo hợp đồng
– Trực tiếp làm việc, bảo vệ hồ sơ với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện dự án (thẩm tra, thẩm định, các bên liên quan khi giám sát tác giả)
– Báo giá chi phí tư vấn các lĩnh vực công ty thực hiện ở các giai đoạn của dự án.
– Hướng dẫn, đào tạo nhân sự trong nhóm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ : Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng hoặc Quản lý xây dựng
2. Chứng chỉ : Có chứng chỉ định giá Hạng II trở lên
3. Kiến thức : Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước

Tại Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh

Công Ty CP Đầu Tư Tân Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 473 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

