Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
45 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 45 - 60 Triệu
Trao đổi và làm rõ yêu cầu với phía Nhật Bản thông qua các cuộc gọi video
Dịch và truyền đạt phản hồi từ lập trình viên Việt Nam sang tiếng Nhật để gửi cho khách hàng
Tỷ lệ công việc:
Giao tiếp với phía Nhật: 50%
Phối hợp và xử lý công việc nội bộ tại Việt Nam: 50%
Quy mô đội ngũ: 15 kỹ sư
Với Mức Lương 45 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên
Yêu cầu bắt buộc:
Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE hoặc Quản lý dự án (PM/PL)
Giao tiếp tiếng Nhật tốt (tương đương trình độ N2)
Ưu tiên nếu có:
Từng làm lập trình viên (bất kỳ ngôn ngữ nào)
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên
Yêu cầu bắt buộc:
Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE hoặc Quản lý dự án (PM/PL)
Giao tiếp tiếng Nhật tốt (tương đương trình độ N2)
Ưu tiên nếu có:
Từng làm lập trình viên (bất kỳ ngôn ngữ nào)
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 1,800 ~ 2,400 USD gross
Mức lương:
Thời gian làm việc: Từ 8:30 đến 17:30, Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian làm việc:
Chế độ đãi ngộ / Phúc lợi:
Thưởng Tết
Thưởng hiệu suất (tùy theo kết quả kinh doanh của công ty)
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội
Du lịch công ty hằng năm
Thưởng sinh nhật
Mức lương:
Thời gian làm việc: Từ 8:30 đến 17:30, Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian làm việc:
Chế độ đãi ngộ / Phúc lợi:
Thưởng Tết
Thưởng hiệu suất (tùy theo kết quả kinh doanh của công ty)
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội
Du lịch công ty hằng năm
Thưởng sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI