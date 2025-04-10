Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 60 Triệu

Mức lương 45 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Trao đổi và làm rõ yêu cầu với phía Nhật Bản thông qua các cuộc gọi video

Dịch và truyền đạt phản hồi từ lập trình viên Việt Nam sang tiếng Nhật để gửi cho khách hàng

Tỷ lệ công việc:

Giao tiếp với phía Nhật: 50%

Phối hợp và xử lý công việc nội bộ tại Việt Nam: 50%

Quy mô đội ngũ: 15 kỹ sư

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật trình độ N2 trở lên

Yêu cầu bắt buộc:

Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BrSE hoặc Quản lý dự án (PM/PL)

Giao tiếp tiếng Nhật tốt (tương đương trình độ N2)

Ưu tiên nếu có:

Từng làm lập trình viên (bất kỳ ngôn ngữ nào)

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 1,800 ~ 2,400 USD gross

Mức lương:

Thời gian làm việc: Từ 8:30 đến 17:30, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thời gian làm việc:

Chế độ đãi ngộ / Phúc lợi:

Thưởng Tết

Thưởng hiệu suất (tùy theo kết quả kinh doanh của công ty)

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội

Du lịch công ty hằng năm

Thưởng sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

