Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 75 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1. Quản lý phát triển tại chi nhánh Việt Nam

Tiếp nhận và hiểu rõ các yêu cầu từ phía đối tác Nhật Bản, truyền đạt lại chính xác và dễ hiểu cho đội ngũ phát triển.

Thực hiện thiết kế hệ thống cơ bản như flowcharts, UML, sơ đồ trình tự... dựa trên các yêu cầu được xác định từ giai đoạn lập kế hoạch.

Theo dõi và quản lý tiến độ của các dự án được giao cho đối tác phát triển bên ngoài.

Xem xét kế hoạch kiểm thử tích hợp, thực hiện kiểm thử nghiệm thu và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.

2. Hỗ trợ đội ngũ phát triển tại Việt Nam

Giải đáp rõ ràng và kịp thời các thắc mắc, khó khăn phát sinh từ đội phát triển.

Trong các tình huống cần cân nhắc chuyên sâu, chủ động tổng hợp vấn đề và phối hợp với phía Nhật Bản để tìm ra hướng xử lý tối ưu.

Đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả phát triển và năng lực kỹ thuật của đội ngũ.

3. Phát triển nhân lực và cải tiến quy trình

Định hướng và đào tạo các kỹ sư cầu nối trong tương lai, góp phần xây dựng đội ngũ mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

Chủ động đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc nội bộ, hướng tới tối ưu hoá hiệu quả hoạt động phát triển offshore.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Nhật tối thiểu N2

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư cầu nối (Bridge System Engineer - BSE) trong môi trường phát triển offshore

Có kinh nghiệm quản lý tiến độ và quản lý chất lượng

Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu thiết kế cơ bản và thực hiện kiểm thử hệ thống

Ưu tiên nếu có:

Kinh nghiệm phát triển web và ứng dụng di động

Đã từng tham gia các hoạt động cải tiến quy trình phát triển theo chu trình PDCA

Kinh nghiệm đào tạo thành viên và xây dựng đội nhóm

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 45mil~75mil gross

Thưởng: 2 lần/năm (tổng khoảng từ 1 tháng lương trở lên)

Thử việc: 2 tháng, nhận 100% lương

Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ theo quy định

Trang thiết bị: Được cấp MacBook Pro (có thể chọn model và layout bàn phím theo nhu cầu), 1 màn hình ngoài để hỗ trợ công việc

