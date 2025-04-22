Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Bóc dự toán xây dựng bể BTCT, lập hồ sơ khối lượng, chất lượng, thanh quyết toán dự án.

Lập bản vẽ hoàn công, thi công thực tế.

Kiểm soát khối lượng, chất lượng các hạng mục, nhà thầu/tổ đội thi công.

Phối hợp làm việc với chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu và tham gia trao đổi kỹ thuật.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.