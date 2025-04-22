Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Bóc dự toán xây dựng bể BTCT, lập hồ sơ khối lượng, chất lượng, thanh quyết toán dự án.
Lập bản vẽ hoàn công, thi công thực tế.
Kiểm soát khối lượng, chất lượng các hạng mục, nhà thầu/tổ đội thi công.
Phối hợp làm việc với chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu và tham gia trao đổi kỹ thuật.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM
