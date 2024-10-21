Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Mỹ Tú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kĩ sư hiện trường cầu đường

- Thực hiện những công việc liên quan của kĩ sư hiện trường

- Giám sát, đôn đốc công nhân, giám sát tất cả các công việc ngoài công trình

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan về lĩnh vực kỹ thuật (xây dựng, giao thông, cơ khí).

Nam: 25 - 45 tuổi

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng Word, excel, power point, auto Cad, (Revit là một lợi thế)

Nhanh nhẹn, nhiệt tình có thể đi làm theo dự án được phân công và có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ, hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định nhà nước

Thưởng lễ, thưởng tết hàng năm .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ

