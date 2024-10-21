Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Mỹ Tú
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kĩ sư hiện trường cầu đường
- Thực hiện những công việc liên quan của kĩ sư hiện trường
- Giám sát, đôn đốc công nhân, giám sát tất cả các công việc ngoài công trình
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan về lĩnh vực kỹ thuật (xây dựng, giao thông, cơ khí). Nam: 25 - 45 tuổi Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng Word, excel, power point, auto Cad, (Revit là một lợi thế) Nhanh nhẹn, nhiệt tình có thể đi làm theo dự án được phân công và có trách nhiệm với công việc được giao.
Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan về lĩnh vực kỹ thuật (xây dựng, giao thông, cơ khí).
Nam: 25 - 45 tuổi
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng Word, excel, power point, auto Cad, (Revit là một lợi thế)
Nhanh nhẹn, nhiệt tình có thể đi làm theo dự án được phân công và có trách nhiệm với công việc được giao.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ, hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định nhà nước Thưởng lễ, thưởng tết hàng năm .
Ký HĐLĐ, hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định nhà nước
Thưởng lễ, thưởng tết hàng năm .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ
