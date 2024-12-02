Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát công tác thi công hiện trường
Bóc tách khối lượng vật tư
Quản lý tổ đội thi công, lập kế hoạch thi công chi tiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ sư xây dựng ngành dân dụng
Có kinh nghiệm 02 năm trở lên tại các vị trí tương đương
Thi công các công trình dân dụng phần thô, hoàn thiện công trình cao tầng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận 14-20 triệu tùy kinh nghiệm và năng lực, vị trí
Lương tháng 13
Các chế độ Thưởng, nghỉ lễ tết, du lịch, sinh nhật
Cam kết không nợ lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG
