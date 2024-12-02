Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát công tác thi công hiện trường

Bóc tách khối lượng vật tư

Quản lý tổ đội thi công, lập kế hoạch thi công chi tiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư xây dựng ngành dân dụng

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên tại các vị trí tương đương

Thi công các công trình dân dụng phần thô, hoàn thiện công trình cao tầng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận 14-20 triệu tùy kinh nghiệm và năng lực, vị trí

Lương tháng 13

Các chế độ Thưởng, nghỉ lễ tết, du lịch, sinh nhật

Cam kết không nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY HOÀNG

