Tuyển Kỹ sư xây dựng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Trách nhiệm

• Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ phần việc được giao của dự án;

• Khi tham gia dự án sẽ đảm nhiệm các vị trí Kỹ sư dự án, Điều Phối viên dự án hoặc Kỹ xây dựng, Kỹ sư kết cấu;

• Tham gia tổ đấu thầu, đọc hiểu các tài liệu liên quan đến các công việc xây dựng của hồ sơ mời thầu, bóc tách khối lượng chào thầu và đánh giá kỹ thuật phần chào giá của Vendor để hoàn thiện hồ sơ dự thầu theo đúng kế hoạch;

• Tham gia lập kế hoạch chi tiết cho phần công việc xây dựng để đảm bảo tiến độ chung của dự án;

• Nghiên cứu các tài liệu, tiêu chuẩn, chuẩn bị các form mẫu cho dự án để triển khai công việc;

• Trực tiếp hoàn thiện hồ sơ tính toán và thiết kế, hoặc kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của hồ sơ thiết kế;

• Trực tiếp bóc tách vật tư, hoặc kiểm tra việc bóc tách vật tư phục vụ thi công Dự án và chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc bóc tách;

• Lập kế hoạch tổ chức thi công, giám sát thi công. Giao diện với các bộ phận ban dự án để hoàn thành công tác thi công dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả;

• Lựa chọn vật liệu xây dựng và cách sử dụng vật liệu phù hợp để có hiệu quả cao nhất;

• Bóc MTO, Consumables cho phần công việc liên quan;