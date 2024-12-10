Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN Mỹ Phước 3

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản (sản xuất)

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương - Xe đưa rước từ Becamex

Nhân viên chuẩn bị sản xuất

Mô tả công việc

- Phát triển kế hoạch và chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất

- Theo dõi và kiểm tra nguyên vật liệu thô để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng

- Hỗ trợ điều phối sản xuất để đáp ứng tiến độ đã định

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Tiếng Nhật N3

- Sử dụng tốt MS Office

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm trong công ty sản xuất

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Lương 13 - 15 triệu (sẽ xem xét theo kinh nghiệm và năng lực của UV)

• Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước

• Tăng lương hàng năm

• Lương tháng 13

• Phụ cấp chức vụ, thâm niên

• Du lịch công ty

Thứ 2 – Thứ 7. (7h30 – 16h30)

Nghỉ 1 thứ 7 trong tháng.

