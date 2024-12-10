Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- KCN Mỹ Phước 3
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản (sản xuất)
Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương - Xe đưa rước từ Becamex
Nhân viên chuẩn bị sản xuất
Mô tả công việc
- Phát triển kế hoạch và chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất
- Theo dõi và kiểm tra nguyên vật liệu thô để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng
- Hỗ trợ điều phối sản xuất để đáp ứng tiến độ đã định
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Tiếng Nhật N3
- Sử dụng tốt MS Office
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm trong công ty sản xuất
- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Lương 13 - 15 triệu (sẽ xem xét theo kinh nghiệm và năng lực của UV)
• Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước
• Tăng lương hàng năm
• Lương tháng 13
• Phụ cấp chức vụ, thâm niên
• Du lịch công ty
Thứ 2 – Thứ 7. (7h30 – 16h30)
Nghỉ 1 thứ 7 trong tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
