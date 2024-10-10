Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Bizciti Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 06 Nguyễn Trung Trực, Bình Thạnh

- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống PCCC của tòa nhà.

- Kiểm tra hệ thống cửa ra vào, camera tòa nhà.

- Sửa chữa, thay thế các thiết bị điện tử - điện lạnh, nội thất.

- Các công việc khác về kỹ thuật theo sự phân công của Trưởng phòng.

- 01 Nam độ tuổi từ 25 – 35 tuổi.

- Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành nghề điện tử điện lạnh.

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên các công việc có liên quan đến kỹ thuật điện, điện lạnh, thang máy, hệ thống bơm, phòng cháy chữa cháy.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm vị trí kỹ thuật trong khách sạn, căn hộ, chung cư.

Tại Công Ty TNHH Bizciti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 9,000,000 đ + Phụ cấp 1,000,000 đồng + Thưởng KPI.

- Ngày nghỉ phép năm, tham gia BHXH, Công đoàn và các quy định theo Luật lao động.

-Tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, teambuilding và các sự kiện, hoạt động xã hội của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bizciti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.