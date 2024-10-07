Tuyển DevOps Engineer Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, vận hành hệ thống Global Customer (Development, Staging, Production Env): Cloud (AWS, Azure, GCP, ...), Virtual machine (Vmware, Xen server ...). Thiết kế hệ thống cho các dự án Lưu trữ, phục hồi dữ liệu, config web/app service. Xây dựng, vận hành hệ thống nội bộ công ty: Theo dõi và xử lý các lỗi liên quan tới hệ thống nội bộ Nâng cấp hệ thống nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm về Cloud (AWS, GCP, Azure,…) Có từ 2 năm tham gia vào việc triển khai, vận hành các ứng dụng web, mobile trên nền tảng Linux OS: Web/app service configuration (Apache, Nginx, …. ) Monitor (zabbix, prtg, cloudwatch …) & Analyze logs (Access logs, Audit logs, …) Kiến thức tốt về Linux OS (Centos, Ubuntu,…) Có kiến thức và kinh nghiệm về Docker, CI/CD là một lợi thế Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các Orchestration (Kubernetes,…) là một lợi thế Khả năng teamwork, phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

