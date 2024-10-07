Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiên Kim Home làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Thiên Kim Home
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công Ty TNHH Thiên Kim Home

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thiên Kim Home

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 22 Khánh An 1, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán và báo cáo thu chi hằng ngày của Công ty.
- Theo dõi công nợ Thu – Chi.
- Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán, kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
- Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán.
- Lập báo cáo phân bổ chi phí và hạch toán các khoản phân bổ đúng theo quy định.
- Giải trình cung cấp số liệu, hồ sơ, cho kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Làm bảng lương và phân bổ theo dự án. - Theo dõi, đối chiếu, các công tác liên quan đến bảo hiểm cho người lao động
- Cập nhập kịp thời các thông tin về các Luật liên quan.
- Soạn thảo, kiểm soát các văn bản, biểu mẫu kế toán liên quan của Công ty.
- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 03 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Tốt nghiệp ĐH chuyên các ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán.
- Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán.

Tại Công Ty TNHH Thiên Kim Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 - Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Công ty theo năm; - Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Công ty. - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiên Kim Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiên Kim Home

Công Ty TNHH Thiên Kim Home

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 535 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

