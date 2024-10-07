Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DAIJIN VINA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô U1 - U3, đường số 10B và ven DT602, KCN Hòa Khánh mở rộng, P. Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

1. Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển, xây dựng hệ thống kênh phân phối đồ dùng nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh bằng inox hoặc bằng thép sơn tĩnh điện tại thị trường Việt Nam.

2. Nắm rõ quy trình bán hàng, hồ sơ pháp lý cần thiết trong công việc kinh doanh. Phối hợp nhân viên trong nhóm hoàn thiện hồ sơ chuyển bộ phận kế toán.

3. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động kinh doanh bao gồm: đề xuất và thực hiện chiến lược kinh doanh cho kênh bán hàng trực tiếp, thu hồi công nợ. Tham mưu cho Ban giám đốc về các chiến lược, phương án và kế hoạch kinh doanh và chiến lược Marketing của Công ty.

4. Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm cạnh tranh. Từ đó đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh trong tương lai.

5. Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp từ Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

1. Có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị, phụ kiện nhà bếp, đơn vị thiết kế, thi công nội thất, đơn vị nhà thầu, dự án chung cư, hệ thống siêu thị, các cửa hàng đại lí đồ gia dụng, các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

2. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.

3. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

4. Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Lương cứng từ 20.000.000 đến 40.000.000. Sẵn sàng trả lương cao theo năng lực.

2. Tăng lương theo định kỳ. Được hưởng 12 ngày phép/ năm.

3. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

4. Thưởng chuyên cần, các ngày lễ tết, hiếu hỉ, thưởng đóng góp, lương tháng 13 theo quy định hiện hành của công ty.

5. Cơm trưa tại nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển

