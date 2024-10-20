Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống điều hòa xe tải, xe khách.
Sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng của hệ thống điện lạnh
Công việc khác theo sự phân công của quản lý
Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống điều hòa xe tải, xe khách.
Sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng của hệ thống điện lạnh
Công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ Ô tô/Cơ khí Động lực/ Cơ khí ô tô/Cơ khí chuyên dùng/các ngành Cơ khí, điện lạnh ô tô Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc Sức khỏe tốt Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ Ô tô/Cơ khí Động lực/ Cơ khí ô tô/Cơ khí chuyên dùng/các ngành Cơ khí, điện lạnh ô tô
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc
Sức khỏe tốt
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ Ô tô/Cơ khí Động lực/ Cơ khí ô tô/Cơ khí chuyên dùng/các ngành Cơ khí, điện lạnh ô tô
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc
Sức khỏe tốt
Giới tính: Nam
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu đến 18 triệu Có kinh nghiệm là lợi thế, được đào tạo thêm kiến thức nghiệp vụ trong quá trình làm việc Phụ cấp tiền cơm trưa, công tác phí,... Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động, bảo hiểm, công đoàn
Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu đến 18 triệu
Có kinh nghiệm là lợi thế, được đào tạo thêm kiến thức nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Phụ cấp tiền cơm trưa, công tác phí,...
Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động, bảo hiểm, công đoàn
Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu đến 18 triệu
Có kinh nghiệm là lợi thế, được đào tạo thêm kiến thức nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Phụ cấp tiền cơm trưa, công tác phí,...
Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động, bảo hiểm, công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI