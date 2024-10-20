Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống điều hòa xe tải, xe khách. Sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng của hệ thống điện lạnh Công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ Ô tô/Cơ khí Động lực/ Cơ khí ô tô/Cơ khí chuyên dùng/các ngành Cơ khí, điện lạnh ô tô Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong nghề Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc Sức khỏe tốt Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 10 triệu đến 18 triệu Có kinh nghiệm là lợi thế, được đào tạo thêm kiến thức nghiệp vụ trong quá trình làm việc Phụ cấp tiền cơm trưa, công tác phí,... Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động, bảo hiểm, công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN

