Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

Bảo trì, sửa chữa khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2 đường Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện toàn bộ công việc sửa chữa được giao
- Đảm bảo chất lượng, bảo trì, lịch sửa chữa
- Thực hiện theo quy trình thông qua bảng kế hoạch xưởng và nội dung yêu cầu
- Chủ động kiểm tra các yêu cầu khi tiếp nhận vật tư, lập kế hoạch sản xuất, thay thế vật tư
- Thông báo cho trưởng nhóm và cố vấn dịch vụ về mọi phát sinh trong quá trình sửa chữa
- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng, khu vực sản xuất
- Bảo dưỡng máy móc, công cụ, dụng cụ theo định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng
- Tuân thủ các quy định, nội quy của công ty (đồng phục sửa chữa, quy trình sửa chữa, v.v.)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên là nam từ 22 đến 30
- Kinh nghiệm 01 năm trở lên
- Thật thà, cẩn thận, làm việc theo quy định

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp: chuyên cần, đi lại, cơm trưa
- Bảo hiểm sức khỏe
- Hỗ trợ học ngoại ngữ, học bằng lái xe
- Tăng lương, trả thưởng hằng năm
- Mua xe giá ưu đãi
- Tham gia các khóa đào tạo trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 02 KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

