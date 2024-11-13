Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì, sửa chữa khác Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI
- Hồ Chí Minh: Số 2 đường Phổ Quang, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện toàn bộ công việc sửa chữa được giao
- Đảm bảo chất lượng, bảo trì, lịch sửa chữa
- Thực hiện theo quy trình thông qua bảng kế hoạch xưởng và nội dung yêu cầu
- Chủ động kiểm tra các yêu cầu khi tiếp nhận vật tư, lập kế hoạch sản xuất, thay thế vật tư
- Thông báo cho trưởng nhóm và cố vấn dịch vụ về mọi phát sinh trong quá trình sửa chữa
- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng, khu vực sản xuất
- Bảo dưỡng máy móc, công cụ, dụng cụ theo định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng
- Tuân thủ các quy định, nội quy của công ty (đồng phục sửa chữa, quy trình sửa chữa, v.v.)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 01 năm trở lên
- Thật thà, cẩn thận, làm việc theo quy định
Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm sức khỏe
- Hỗ trợ học ngoại ngữ, học bằng lái xe
- Tăng lương, trả thưởng hằng năm
- Mua xe giá ưu đãi
- Tham gia các khóa đào tạo trong công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI