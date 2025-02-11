Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phát triển ứng dụng web sử dụng Java, Spring Boot và Hibernate, thymeleaf, htmx...

Thiết kế và xây dựng các API RESTful phục vụ các nhu cầu của hệ thống.

Quản lý và tối ưu hóa các truy vấn SQL và cơ sở dữ liệu.

Thực hiện kiểm thử phần mềm, viết unit test để đảm bảo chất lượng mã nguồn.

Thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của ứng dụng.

Cộng tác với các bộ phận để triển khai và duy trì sản phẩm phần mềm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Java Web.

Thành thạo với Java, Spring, Spring Boot, Hibernate, và phát triển API RESTful.

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript.

Kiến thức vững về SQL và khả năng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn (Git).

Hiểu biết sâu về lập trình hướng đối tượng (OOP) và các nguyên lý thiết kế phần mềm.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm với các công nghệ front-end như HTML, CSS, JavaScript, thymeleaf, htmx, react, vue.js

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD như Red Hat OpenShift, Docker.

Kinh nghiệm làm việc với công cụ quản lý công việc như Jira.

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao tương xứng với năng lực.

Thưởng nóng khi thi đỗ chứng chỉ chuyên môn, thưởng hoàn thành dự án, thưởng cuối năm v.v.. và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.

Môi trường thân thiện, năng động

Team Building, Tiệc sinh nhật công ty, Tiệc tổng kết năm, tiệc sinh nhật hàng tháng, dã ngoại, nhiều hoạt động ngoại khóa v.v... được tổ chức thường xuyên quanh năm

Được tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, hội thảo công nghệ; công ty hỗ trợ kinh phí thi chứng chỉ chuyên ngành phục vụ cho công việc.

Cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ có năng lực.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ tốt. Công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khỏe với mức bảo lãnh viện phí nội và ngoại trú lên đến 180 triệu/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á

