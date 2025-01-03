Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,500 USD

Mức lương 600 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 600 - 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các hệ thống mới cũng như bảo trì, tối ưu, nâng cấp các hệ thống hiện tại

- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì APIs, services, Database và hệ thống với nhiều nhóm khác nhau

- Làm việc với BA để hiểu yêu cầu nghiệp vụ từ đó thiết kế kiến trúc phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong quá trình triển khai giải pháp đã xác định

- Nghiên cứu về các công nghệ mới để áp dụng vào phát triển các hệ thống mới và tối ưu hệ thống hiện có.

Với Mức Lương 600 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy

- Thành thạo một trong các ngôn ngữ backend sau java spring boost, python, .net 5.x, nodejs…etc

- Có kinh nghiệm với Restful API, có kinh nghiệm về socket, streaming, GRPC hoặc GraphQL là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL như Postgres, MySQL, MongoDB, Redis…v.v.

- Có kinh nghiệm làm việc với docker, Kubernetes, GRPC, Restful API, Kafka, RabbitMQ…v.v.

- Có kinh nghiệm với Java String Boot, NetJs framework

- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và tự học tốt.

- Có kiến thức, kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc hệ thống.

- Có tư duy logic tốt, linh hoạt, ham học hỏi.

