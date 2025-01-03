Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Mức lương
600 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 600 - 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai các hệ thống mới cũng như bảo trì, tối ưu, nâng cấp các hệ thống hiện tại
- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì APIs, services, Database và hệ thống với nhiều nhóm khác nhau
- Làm việc với BA để hiểu yêu cầu nghiệp vụ từ đó thiết kế kiến trúc phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong quá trình triển khai giải pháp đã xác định
- Nghiên cứu về các công nghệ mới để áp dụng vào phát triển các hệ thống mới và tối ưu hệ thống hiện có.

Với Mức Lương 600 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy
- Thành thạo một trong các ngôn ngữ backend sau java spring boost, python, .net 5.x, nodejs…etc
- Có kinh nghiệm với Restful API, có kinh nghiệm về socket, streaming, GRPC hoặc GraphQL là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL như Postgres, MySQL, MongoDB, Redis…v.v.
- Có kinh nghiệm làm việc với docker, Kubernetes, GRPC, Restful API, Kafka, RabbitMQ…v.v.
- Có kinh nghiệm với Java String Boot, NetJs framework
- Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và tự học tốt.
- Có kiến thức, kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc hệ thống.
- Có tư duy logic tốt, linh hoạt, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 và 17,Tháp 02,Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

