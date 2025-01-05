Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty TNHH Digital Innovation
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tham gia phân tích, thiết kế các dự án của công ty
Tham gia xây dựng, phát triển các dự án của công ty
Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với ngôn ngữ Java
Thành thạo các framework như Spring Boot, Hibernate
Có kinh nghiệm làm việc với Database (SQL Server/ Postgres/ MySQL ...)
Có kiến thức về DevOps, biết các công cụ Docker, K8S, CI/CD là 1 lợi thế.
Có kinh nghiệm với các framework frontend như React/Angular/Vue là 1 lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế.
Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương cứng upto 30M + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài
Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm
Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân
Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc
Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation
