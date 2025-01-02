Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java

Kỹ sư phần mềm đảm nhận vị trí này sẽ là thành viên của team Dev làm việc để phát triển, nâng cao và duy trì hệ thống thanh toán đa nền tảng.

Duy trì kiến thức về ngành và công nghệ trong các lĩnh vực sản phẩm liên quan. Đánh giá các yêu cầu của khách hàng và phát triển sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng.

Thiết kế các quy trình phần mềm được xây dựng tốt và có khả năng tái sử dụng

Các hoạt động hỗ trợ sẽ bao gồm giải quyết các lỗi được báo cáo nội bộ và bên ngoài.

Triển khai các nền tảng thử nghiệm tự động và thử nghiệm đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan, có thể giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh

Mạnh về Java, Spring Framework

Có kiến thức tốt về DB MySQL, MSSQL, MongoDB, PostgreSQL,...

Sẽ là điểm cộng nếu có kiến thức về:

Unit Test hoặc Automation Test

AWS, Docker

Kiến thức tốt về các khái niệm, lập trình và phương pháp hướng đối tượng.

Hiểu biết tốt về Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán.

Có thể hiểu được yêu cầu của khách hàng.

Phải là người học nhanh. Phải có khả năng thích ứng với công nghệ hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh tốt.

Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ mang tính cạnh tranh cao: Lương tháng hấp dẫn (deal theo năng lực), lương tháng 13,...

Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc. (tháng 8 và 2).

Tham gia các câu lạc bộ giải trí: Bóng đá, Game....

Phụ cấp ăn trưa và xăng xe.

Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Teambuidling,...

Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.

Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe,,...

Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

