Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Lập trình viên Java

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ sư phần mềm đảm nhận vị trí này sẽ là thành viên của team Dev làm việc để phát triển, nâng cao và duy trì hệ thống thanh toán đa nền tảng.
Duy trì kiến thức về ngành và công nghệ trong các lĩnh vực sản phẩm liên quan. Đánh giá các yêu cầu của khách hàng và phát triển sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng.
Thiết kế các quy trình phần mềm được xây dựng tốt và có khả năng tái sử dụng
Các hoạt động hỗ trợ sẽ bao gồm giải quyết các lỗi được báo cáo nội bộ và bên ngoài.
Triển khai các nền tảng thử nghiệm tự động và thử nghiệm đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan, có thể giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh
Mạnh về Java, Spring Framework
Có kiến thức tốt về DB MySQL, MSSQL, MongoDB, PostgreSQL,...
Sẽ là điểm cộng nếu có kiến thức về:
Unit Test hoặc Automation Test
AWS, Docker
Kiến thức tốt về các khái niệm, lập trình và phương pháp hướng đối tượng.
Hiểu biết tốt về Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán.
Có thể hiểu được yêu cầu của khách hàng.
Phải là người học nhanh. Phải có khả năng thích ứng với công nghệ hiện đại.
Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh tốt.
Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ mang tính cạnh tranh cao: Lương tháng hấp dẫn (deal theo năng lực), lương tháng 13,...
Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc. (tháng 8 và 2).
Tham gia các câu lạc bộ giải trí: Bóng đá, Game....
Phụ cấp ăn trưa và xăng xe.
Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Teambuidling,...
Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.
Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe,,...
Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-java-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-noi-job274935
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Softflex LLC
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Softflex LLC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alpaca Solutions
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alpaca Solutions
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Datawings
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD
Datawings
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Softflex LLC
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Softflex LLC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alpaca Solutions
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alpaca Solutions
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Datawings
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD
Datawings
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD FPT Software
Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD FPT Software
Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Softflex LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm