Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Lập Trình Viên Java tài năng để gia nhập đội ngũ, làm việc onsite tại ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Khác với các công việc onsite khác, vị trí này mang đến các dự án thú vị, đầy thử thách, lộ trình thăng tiến rõ ràng và sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu. Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường công nghệ năng động, nơi đóng góp của bạn được đánh giá và ghi nhận định kỳ hai lần mỗi năm.
Lập Trình Viên Java
onsite tại ngân hàng số hàng đầu Việt Nam
các dự án thú vị, đầy thử thách, lộ trình thăng tiến rõ ràng và sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu
đánh giá và ghi nhận định kỳ hai lần mỗi năm
Trách Nhiệm Chính
Phát triển và tối ưu các ứng dụng Java phục vụ hoạt động ngân hàng.
Phát triển và tối ưu
Làm việc chặt chẽ với các chuyên viên phân tích nghiệp vụ và đội ngũ kỹ thuật để triển khai các giải pháp ngân hàng số.
Làm việc chặt chẽ với các chuyên viên phân tích nghiệp vụ và đội ngũ kỹ thuật
Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì.
Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm
Đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành ngân hàng.
Đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng
Hợp tác trực tiếp với các chuyên gia trong ngành tài chính - ngân hàng để nâng cao chức năng sản phẩm.
Hợp tác trực tiếp với các chuyên gia trong ngành tài chính - ngân hàng
Đóng góp vào các quyết định kiến trúc và thực hành tốt nhất trong phát triển phần mềm.
Đóng góp vào các quyết định kiến trúc
Không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng thông qua các chương trình đào tạo bài bản và sự hướng dẫn từ chuyên gia.
Không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, hoặc tương đương CNTT liên quan đến kỹ thuật, công nghệ
Có kinh nghiệm từ 02 năm về lập trình Java (Framework Springboot),
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL); sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC;
Làm việc với Microservice, Mô hình quản lý team Agile
Sử dụng tools quản lý task: Jira, Redmine
Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế.
nghiệp vụ ngân hàng
Khả năng giải quyết vấn đề tốt và chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường onsite, hợp tác nhóm.
onsite, hợp tác nhóm

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Mức lương từ 20 - 30 triệu VND, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thu Nhập Hấp Dẫn
Mức lương từ 20 - 30 triệu VND
Trải Nghiệm Ngân Hàng Số Độc Quyền: Làm việc onsite tại ngân hàng số 1 Việt Nam, trực tiếp tham gia vào các dự án tiên phong về chuyển đổi số.
Trải Nghiệm Ngân Hàng Số Độc Quyền
ngân hàng số 1 Việt Nam
các dự án tiên phong về chuyển đổi số
Công Việc Hấp Dẫn & Thử Thách: Không giống các vị trí onsite khác, bạn sẽ được tham gia vào các dự án công nghệ ngân hàng hiện đại.
Công Việc Hấp Dẫn & Thử Thách
các dự án công nghệ ngân hàng hiện đại
Đào Tạo & Phát Triển Chuyên Môn: Nhận hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành, cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng liên tục.
Đào Tạo & Phát Triển Chuyên Môn
các chuyên gia đầu ngành
Đánh Giá Hiệu Suất Định Kỳ: Được ghi nhận và đánh giá hai lần mỗi năm, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng.
Đánh Giá Hiệu Suất Định Kỳ
hai lần mỗi năm
Lộ Trình Thăng Tiến Rõ Ràng: Con đường phát triển nghề nghiệp có cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Lộ Trình Thăng Tiến Rõ Ràng
cơ hội thăng tiến theo năng lực
Quản Lý Tận Tâm: Làm việc cùng những nhà lãnh đạo quan tâm thực sự đến sự phát triển và thành công của bạn.
Quản Lý Tận Tâm
Hãy tham gia cùng chúng tôi để trở thành một phần của đội ngũ năng động, sáng tạo và tiên phong trong công nghệ ngân hàng tại Việt Nam!
năng động, sáng tạo và tiên phong trong công nghệ ngân hàng tại Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngách 62 Ngõ Lệnh Cư , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

