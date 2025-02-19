Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Lập Trình Viên Java tài năng để gia nhập đội ngũ, làm việc onsite tại ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Khác với các công việc onsite khác, vị trí này mang đến các dự án thú vị, đầy thử thách, lộ trình thăng tiến rõ ràng và sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu. Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường công nghệ năng động, nơi đóng góp của bạn được đánh giá và ghi nhận định kỳ hai lần mỗi năm.

Trách Nhiệm Chính

Phát triển và tối ưu các ứng dụng Java phục vụ hoạt động ngân hàng.

Làm việc chặt chẽ với các chuyên viên phân tích nghiệp vụ và đội ngũ kỹ thuật để triển khai các giải pháp ngân hàng số.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì.

Đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành ngân hàng.

Hợp tác trực tiếp với các chuyên gia trong ngành tài chính - ngân hàng để nâng cao chức năng sản phẩm.

Đóng góp vào các quyết định kiến trúc và thực hành tốt nhất trong phát triển phần mềm.

Không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng thông qua các chương trình đào tạo bài bản và sự hướng dẫn từ chuyên gia.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, hoặc tương đương CNTT liên quan đến kỹ thuật, công nghệ

Có kinh nghiệm từ 02 năm về lập trình Java (Framework Springboot),

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL); sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC;

Làm việc với Microservice, Mô hình quản lý team Agile

Sử dụng tools quản lý task: Jira, Redmine

Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt và chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường onsite, hợp tác nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Mức lương từ 20 - 30 triệu VND, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Trải Nghiệm Ngân Hàng Số Độc Quyền: Làm việc onsite tại ngân hàng số 1 Việt Nam, trực tiếp tham gia vào các dự án tiên phong về chuyển đổi số.

Công Việc Hấp Dẫn & Thử Thách: Không giống các vị trí onsite khác, bạn sẽ được tham gia vào các dự án công nghệ ngân hàng hiện đại.

Đào Tạo & Phát Triển Chuyên Môn: Nhận hướng dẫn từ các chuyên gia đầu ngành, cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng liên tục.

Đánh Giá Hiệu Suất Định Kỳ: Được ghi nhận và đánh giá hai lần mỗi năm, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng.

Lộ Trình Thăng Tiến Rõ Ràng: Con đường phát triển nghề nghiệp có cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Quản Lý Tận Tâm: Làm việc cùng những nhà lãnh đạo quan tâm thực sự đến sự phát triển và thành công của bạn.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để trở thành một phần của đội ngũ năng động, sáng tạo và tiên phong trong công nghệ ngân hàng tại Việt Nam!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

