Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Tòa nhà Lebuilding số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1,, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Xây dựng, phát triển, bảo trì và nâng cấp các dự án phần mềm của công ty và khách hàng
- Phân tích yêu cầu, lập trình chức năng, kiểm thử đơn vị, sửa lỗi các ứng dụng phần mềm,web... sử dụng ngôn ngữ PHP
- Tìm hiểu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới vào dự án nhằm tối ưu hóa hiệu suất
- Phối hợp với nhân viên kiến trúc hệ thống, BA và Tester để hoàn thành dự án
- Triển khai sản phẩm lên môi trường của khách hàng, hỗ trợ nghiệm thu
- Tiếp nhận, xử lý các công việc Outsource liên quan đến dự án (nếu có)
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý dự án.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với PHP (CI, Yii2) (ưu tiên nếu có thêm kinh nghiệm về .NET, Angular)
- Có kinh nghiệm phát triển frontend với JavaScript, HTML5 và CSS3
- Hiểu biết sâu về MySQL, PostgreSQL hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu khác
- Nhiệt tình, ham học hỏi, mong muốn cầu tiến
- Có tư duy logic và lập trình tốt
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt
- Sử dụng được tiếng Anh (đọc/viết và giao tiếp cơ bản) là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập upto $1000/tháng, thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng Lễ Tết, Công đoàn vào 08/03, 20/10, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu
- Tham gia Sinh nhật, Teambuilding, Nghỉ mát, Happy Hour, CLB Bóng đá, CLB Game...
- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 6, nghỉ Thứ 7, CN
- Công việc thú vị, sử dụng công nghệ mới thuộc các lĩnh vực hấp dẫn như ERP, CRM, Banking, BigData/AI
- SẾP GIỎI – ĐỒNG ĐỘI VUI – MÔI TRƯỜNG TRẺ TRUNG
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng do GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC FPT ĐỨNG LỚP
- Đầy đủ chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Tòa nhà Lebuiding số 342 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

