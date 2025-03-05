Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 424 Nguyễn Trãi,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án;
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test;
Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dự án/sản phẩm;
Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test;
Viết User guide các phần mềm, dịch vụ của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn sinh năm từ 1995 đến 1999
Ưu tiên có kinh nghiệm làm Tester dự án phần mềm từ 1 năm
Có khả năng học hỏi, nắm bắt nghiệp vụ mới nhanh
Có kinh nghiệm Business Analyst là một lợi thế;
Có kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm ERP/Ecommerce là một lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng viết tài liệu tốt
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn
Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Có kỷ luật, tuân thủ nội quy, quy trình, quy định
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
Phụ cấp ăn trưa;
Cơ hội thăng tiến cao;
Môi trường làm việc năng động,trẻ trung, bứt phá;
Xét tăng lươnghàng năm;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Thưởng tháng- quý, thưởng nóng, thưởngdự án, thưởng Lễ/Tết, thángLương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm;
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyênmôn
Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
