Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 424 Nguyễn Trãi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự án;

Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test;

Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dự án/sản phẩm;

Quản lý, phân tích, theo dõi và báo cáo kết quả test;

Viết User guide các phần mềm, dịch vụ của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh năm từ 1995 đến 1999

Ưu tiên có kinh nghiệm làm Tester dự án phần mềm từ 1 năm

Có khả năng học hỏi, nắm bắt nghiệp vụ mới nhanh

Có kinh nghiệm Business Analyst là một lợi thế;

Có kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm ERP/Ecommerce là một lợi thế

Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng viết tài liệu tốt

Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn

Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Có kỷ luật, tuân thủ nội quy, quy trình, quy định

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa;

Cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động,trẻ trung, bứt phá;

Xét tăng lươnghàng năm;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Thưởng tháng- quý, thưởng nóng, thưởngdự án, thưởng Lễ/Tết, thángLương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm;

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyênmôn

Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin