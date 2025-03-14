Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

1. DevOps:

Tự động hóa quy trình phát triển và triển khai phần mềm bằng các công cụ như CI/CD, Ansible, Terraform.

Quản lý, giám sát và duy trì các môi trường hệ thống, đảm bảo dịch vụ ổn định và hiệu suất cao.

Xây dựng và duy trì các công cụ tự động hóa, giúp cải thiện quy trình phát triển phần mềm và tối ưu hóa thời gian triển khai.

Triển khai các giải pháp hạ tầng cho sản phẩm Server, VPS, Hosting, Cloud và giám sát các hệ thống dịch vụ.

2. Research:

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới, tập trung vào việc tối ưu hóa hạ tầng và dịch vụ lưu trữ.

Thực hiện các nghiên cứu và thử nghiệm về các công nghệ, công cụ mới trong DevOps và các hệ thống hạ tầng.

Phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp trong hệ thống DevOps và hạ tầng thông qua các phương pháp nghiên cứu sáng tạo.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, hoặc các ngành liên quan.

Kiến thức vững về hệ điều hành Linux, có khả năng cấu hình và tối ưu hệ thống.

Khả năng lập trình Python, Golang hoặc các ngôn ngữ tương tự.

Đam mê nghiên cứu công nghệ, có khả năng thực hiện các thử nghiệm, nghiên cứu và cải tiến hệ thống.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực DevOps, tự động hóa hệ thống, và quản lý hạ tầng là một lợi thế.

Kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và áp dụng các giải pháp công nghệ mới là một lợi thế.

Đóng góp vào các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển bài báo, tài liệu nghiên cứu liên quan đến DevOps và hệ thống hạ tầng là một lợi thế.

Kiến thức về các công cụ CI/CD, Ansible, Terraform, và các công cụ tự động hóa khác.

Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường nhóm, có khả năng chịu áp lực cao.

Lưu ý:

Dựa vào năng lực và kinh nghiệm, ứng viên sẽ được sắp xếp công việc phù hợp với một trong hai công việc DevOps hoặc Research.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross: 10 - 16 triệu.

Review lương theo năng lực và hiệu quả ít nhất 1 lần/năm.

Lương tháng 13.

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe.

Ngày nghỉ: 12 ngày phép/năm.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Teambuilding 2 lần/năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

