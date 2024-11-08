Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Lập trình dự án công nghệ sử dụng PHP + Reactjs ( sử dụng cả 2 chứ không phải 1 cái riêng biệt).

Tham gia vào các giai đoạn nghiên cứu yêu cầu, phân tích, thiết kế và nghiên cứu công nghệ của dự án.

Đề xuất các giải pháp, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dự án.

Làm việc đội nhóm

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên làm cả 2 ngôn ngữ PHP + Reactjs . (chỉ junior - không nhận intern và fresher)

Có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc.

Tuổi từ 22-35 , không yêu cầu giới tính.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Giờ làm việc: 8:30 - 17:30, thứ 2-thứ 6.

Nghỉ T7 và CN Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: BHXH, gửi xe, máy tính hiện đại, du lịch công ty hàng năm,[protected info] hằng tháng/quý.

Lương tháng 13, Thưởng khác...

Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở , review lương mỗi năm .

Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân

Môi trường trẻ 9x,10x.

Đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ lẫn nhau.

Làm việc nhóm có leader hướng dẫn thêm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin