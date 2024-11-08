Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Lập trình dự án công nghệ sử dụng PHP + Reactjs ( sử dụng cả 2 chứ không phải 1 cái riêng biệt).
Tham gia vào các giai đoạn nghiên cứu yêu cầu, phân tích, thiết kế và nghiên cứu công nghệ của dự án.
Đề xuất các giải pháp, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dự án.
Làm việc đội nhóm
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên làm cả 2 ngôn ngữ PHP + Reactjs . (chỉ junior - không nhận intern và fresher)
Có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc.
Tuổi từ 22-35 , không yêu cầu giới tính.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc: 8:30 - 17:30, thứ 2-thứ 6.
Nghỉ T7 và CN Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: BHXH, gửi xe, máy tính hiện đại, du lịch công ty hàng năm,[protected info] hằng tháng/quý.
Lương tháng 13, Thưởng khác...
Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở , review lương mỗi năm .
Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân
Môi trường trẻ 9x,10x.
Đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ lẫn nhau.
Làm việc nhóm có leader hướng dẫn thêm.
