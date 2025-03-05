Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java cho các đối tượng khách hàng khác nhau.
- Tham gia sâu vào các giai đoạn của một dự án như: phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì phần mềm
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới liên quan đến công việc
- Lập trình các module có độ phức tạp cao, liên kết với các module khác
- Tương tác với solution archiect về các yêu cầu của dự án, thiết kế và các công nghệ liên quan cần nghiên cứu
- Chịu trách nhiệm xây dựng và đóng gói sản phẩm theo các phiên bản
- Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng
- Cung cấp sản phẩm phần mềm đúng hạn, đúng chất lượng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm
- Có kiến thức và kinh nghiệp lập trình pattern là một lợi thế.
- Có kiến thức về server application Apache Tomcat, Jboss
- Có khả năng làm việc trên hệ điều hành linux như Redhat linux, CentOS
- Có kinh nghiệm về lập trình Java Srping Boot, Spring Data JPA, Spring Security, SOAP Service, Rest Service
- Hiểu biết về HTML5/CSS3, Java
- Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc trên các quy trình phát triển phần mềm như Scrum, Agile

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm làm việc.
- Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu cuối năm tháng 13
- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc
- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
- Trợ cấp thai sản dành cho nhân viên nữ
- Ngày phép: 24 ngày/năm
- Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao như: Bóng đá, cầu lông,...
- Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
- Được làm việc với các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực lập trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SAVYINT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

