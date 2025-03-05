Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Epic

- Ngõ 19, Duy Tân, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia các dự án phát triển phần mềm mới hoặc nâng cấp tính năng các sản phẩm đã có.
Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng.
Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm.
Xây dựng testcase/test data cho các dự án.
Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế.
Xây dựng HDSD, đào tạo, hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm sau triển khai.
Tuân thủ đúng quy trình/quy định, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu thực hiện và phối hợp công việc theo chuẩn Tập đoàn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Đối với các chuyên ngành khác yêu cầu có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.
Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT.
Làm việc tốt với CSDL, thành thạo việc sử dụng SQL.
Có kinh nghiệm thực hiện kiểm thử trên web, app, tiến trình…có giao tiếp với Database.
Có kinh nghiệm thực hiện kiểm thử API Restfull, Soap Web Services.
Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm (đã có kinh nghiệm với Agile, Scrum là lợi thế).
Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau.
Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng thành thạo ít nhất 01 công cụ kiểm thử như Redmine, Jira,...
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên các ứng viên:
Có chứng chỉ tiếng anh theo chuẩn TOEIC: 550 điểm (IIG) trở lên.
Có chứng chỉ kiểm thử ISTQB Foudation trở lên
Có kinh nghiệm về việc thực hiện kiểm thử các hệ thống có nhiều giao tiếp với các hệ thống khác.

Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh; thu nhập từ 170tr/năm.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo, hướng dẫn để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.
- Cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Thái Bình, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

