Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 41 Triệu

Mức lương 20 - 41 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Viwaseen 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 41 Triệu

- Phát triển các ứng dụng iOS sử dụng Swift, C/C++

- Phối hợp với nhóm Kiểm thử kiểm tra và sửa lỗi của ứng dụng.

- Hỗ trợ, sửa lỗi sau triển khai.

- Nghiên cứu công nghệ, giải pháp cho các bài toán.

Với Mức Lương 20 - 41 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT

- Kiến thức chuyên sâu về nền tảng iOS, ngôn ngữ lập trình Swift

- Có kinh nghiệm làm các module sử dụng C/C++ là một lợi thế

- Nắm vững OOP, design patterns.

- Sử dụng thành thạo công cụ Xcode, Git.

- Có kinh nghiêm làm việc với Web service, REST APIs, xử lý JSON/XML, Realm, SQLite...

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

- Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin