Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp làm việc tại Thái Bình thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Tòa nhà HsBuilding, 260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

CHÚNG TÔI MUỐN CÙNG BẠN VƯƠN RA BIỂN LỚN

Chúng tôi đang tìm kiếm đồng đội tài năng cho vị trílập trình viên Node.js giàu kinh nghiệm để tham gia phát triển các sản phẩm phần mềm của công ty. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các dịch vụ backend hiệu suất cao, bảo mật và dễ mở rộng, đặc biệt là các hệ thống liên quan đến bán hàng và quản lý cửa hàng.

Mô Tả Công Việc

· Phát triển và tối ưu hệ thống backend sử dụng Node.js.

· Thiết kế và phát triển các API RESTful/GraphQL phục vụ giao tiếp giữa các thành phần hệ thống.

· Làm việc với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hoặc MySQL để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

· Xây dựng các dịch vụ theo mô hình Microservices đảm bảo khả năng mở rộng tốt.

· Tích hợp các dịch vụ AI vào hệ thống.

· Phối hợp với đội ngũ frontend để đồng bộ dữ liệu và luồng xử lý nghiệp vụ.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

· Có ít nhất3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng backend với Node.js.

· Thành thạo TypeScript.

· Hiểu sâu về các khái niệm như Event Loop, Asynchronous Programming, Promise, Callback.

· Kinh nghiệm với các framework Node.js như Express.js, Fastify, hoặc Elysia là lợi thế.

· Thành thạo làm việc với cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, hoặc MySQL.

· Có kiến thức về bảo mật web như JWT, OAuth, hoặc các phương pháp phòng chống lỗ hổng bảo mật.

· Tư duy logic tốt, kỹ năng nghiên cứu giải quyết vấn đề sâu triệt để và chi tiết

· Nắm vững thiết kế OOP , design partern, clean architure

· Ưu tiên các ứng viên đã từng có thành tích giải thưởng toán học, tin học trong lĩnh vực công nghệ liên quan

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Được đào tạovà phát triễn bản thân trong môi trường nhiều thử thách , trải nghiệm phát triễn sản phẩm phục vụ trực tiếp khách hàng Việt Nam và khu vực

Phát huy khả năng tìm hiểu áp dụng công nghệ mới vào sản phẩm thực tế, nâng cao kỹ năng lập trình, tiếp cận xử lý tối ưu dữ liệu lớn

Làm việc môi trường năng động cùng với đội ngũ chăm sóc khách hàng nhiệt tình dễ thương.

Định kỳ xét lương 2 lần/năm

Thưởng theo năng lực và kết quả công việc

Thưởng lương tháng 13

Teambuilding tổ chức sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ lễ tết, BHYT/BHXH/BHTN theo quy định của Luật Lao động.

THỜI GIAN LÀM VIÊC:

8h30 - 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

ĐỊA CHỈ

260/11 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Posapp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin