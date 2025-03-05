Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Keangnam, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tham gia kiểm thử, test tự động (Automation)

Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile

Kiểm thử API với TestComplete và thực hiện các kiểm thử tích hợp.

Tích hợp kịch bản kiểm thử tự động vào các công cụ CI/CD như Jenkins, Azure DevOps để tự động hóa quy trình kiểm thử và triển khai.

Phân tích, báo cáo và tối ưu hóa test logs và test results

Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường kiểm thử tự động và giúp phát triển xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.

Phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm viết kịch bản kiểm thử tự động bằng TestComplete

Thành thạo JScript (JavaScript-based) trong TestComplete để viết các kịch bản kiểm thử.

Hiểu biết sâu về các phương pháp kiểm thử như Keyword-Driven, Data-Driven, và BDD (Behavior-Driven Development).

Kinh nghiệm làm việc với Object Recognition (Name Mapping, OCR, AI-based Testing) để nhận diện và kiểm thử các đối tượng trong ứng dụng.

Có kinh nghiệm trong việc sử dụng TestComplete để kiểm thử API khi cần thiết.

Tích hợp TestComplete với các công cụ CI/CD như Jenkins, Azure DevOps, hoặc các công cụ CI/CD khác là một lợi thế.

Kiến thức cơ bản về SQL để có thể kiểm tra và truy vấn cơ sở dữ liệu khi cần.

Có tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt, có thể thiết kế các test case tự động hiệu quả và tối ưu.

Tiếng anh tốt là lợi thế

Được Hưởng Những Gì

Lương: UPTO 40.000.000 VNĐ/tháng

Chế độ phúc lợi toàn diện

Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Thử việc nhận 100% lương

Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.

Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.

Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.

Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.

Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

