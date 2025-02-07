Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu

Mức lương 35 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Tham gia phân tích về kiến trúc hệ thống và am hiểu cách tích hợp với các hệ thống khác với nhau

Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật tại một lĩnh vực nhất định FrontEnd hoặc BackEnd

Tham gia đánh các giải pháp kiến trúc để đáp ứng được các yêu cầu về functional và non-functional.

Phân tích, đánh giá các giải pháp và chọn ra giải pháp phù hợp nhất.

Tham gia giải quyết các vấn đề, vướng mắc lớn cùng team phát triển

Đưa ra phương án giải quyết hoặc giải pháp kỹ thuật với các yêu cầu cụ thể

Trao đổi với các bên để phục vụ tích hợp

Có kinh nghiệm làm tech lead hoặc vị trí tương đương > 3 năm (trong đó từ 2 năm vị trí techlead trong mảng ví điện tử)

Có khả năng làm việc với Backend (Java)

Có kiến thức về kiến trúc hệ thống biết cách tích hợp với các hệ thống khác

Có khả năng đưa ra giải pháp với các yêu cầu cụ thể

Từng làm việc với nhiều hệ quản trị CSDL là một lợi thế (ưu tiên biết cả SQL + non-SQL)

Sử dụng thành thạo các tool quản lý source code (Git, svn)

Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.

Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài.

Có cơ hội công tác nước ngoài.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

